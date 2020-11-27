Деньги любят счет. Банковский

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Компания «Делойт» опросила более 5000 человек из 200 городов России, чтобы узнать причины, по которым они выбирают банк. При этом опрашивались разные категории клиентов: студенты, специалисты, семьянины.

Результат был ожидаемым - респонденты отдали предпочтение крупным банкам в рейтинге востребованности у россиян, первое место занял Сбербанк.

Средняя оценка флагманов - 4,6 балла из максимально возможных 5, в то время как средняя оценка остальных банков - 3. «Банки-лидеры не только смогли создать эффективную бизнес-модель, но и постоянно модифицируют ее в ответ на меняющиеся потребности клиентов», - объясняют выбор россиян эксперты.

На какие факторы клиенты больше всего обращают внимание?

В первую очередь при выборе банка клиенты обращают внимание на его привлекательные условия. Так считает 61% респондентов. И причиной тому не только экономическая выгода, но и возможность удовлетворять свои повседневные потребности.

На втором месте по значимости — это надежность банка (56%). Но этот фактор, подчеркивают эксперты, важнее, чем другие для людей старше 45 лет.

В третью и четвертую очередь при выборе банка россияне обращают внимание на удобство сервисов и качество его обслуживания. Кстати говоря, в конце сентября фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди жителей России о работе Сбербанка и случившемся в том же месяце ребрендинге компании. Согласно опросу 53% клиентов отметили улучшения в работе Сбербанка в последние 3–5 лет, 67 % назвали работу Банка отличной или хорошей. Отрицательную оценку дали только 5%. Среди улучшений были названы: повышение уровня обслуживания; хорошее отношение к клиентам; удобные мобильные приложения и новые продукты; отсутствие очередей.

Какие самые популярные продукты?

Самый популярный у россиян продукт финансовых организаций - банковская карта. По этому показателю лидер тот же: основная масса граждан пользуются картами Сбербанка, остальные банки идут уже с огромным отрывом.

У студентов самые популярные операции — оформление дебетовой карты, переводы с карты на карту и снятие наличных. Работающие же люди чаще всего оформляют дебетовые и кредитные карты, а также оплачивают мобильную связь. А вот семьянины открывают дебетовые карты и депозиты, оплачивают услуги ЖКХ. Для работающей категории также важна возможность создавать автоплатежи, а для семейных граждан — получать качественное обслуживание в отделениях и call-центрах банков.

Второй по популярности продукт — приумножение сбережений. Аудитория Сбербанка, например, пользуется вкладами в основном для сохранения денежных средств.

Далее по результатам рейтингов идут кредитные продукты – сами кредиты и карты. Ими пользуются 26% и 21% опрошенных соответственно. Порядка 60% опрошенных перешли на обслуживание в свой банк более трех лет назад, что говорит о качестве оказываемых банками услуг. И если рассматривать лидера опроса – Сбербанк – тут таких клиентов 45%.