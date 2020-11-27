ВТБ: российские театры в ноябре снизили выручку больше чем на 70%

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По данным эквайринга ВТБ, выручка российских театров за первые три недели ноября составила всего 365 млн рублей, это на 72% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций в театрах нынешней осенью сократилось в среднем на 70% к прошлому году.

Наиболее заметно ускорилось в ноябре падение выручки в музеях, прежде всего за счет музеев столицы, где с 13 ноября запрещены все выставочные, культурные, зрелищные и другие развлекательные мероприятия с участием зрителей.

За первые две недели ограничений оборот московских музеев снизился сразу на 68% к предыдущим двум неделям и составил всего 2 млн рублей. Всего выручка музеев России, которые являются эквайринговыми клиентами ВТБ, в ноябре оказалась на три четверти меньше, чем в ноябре прошлого года, в то время как в сентябре-октябре выручка музеев снижалась не столь критично. Количество транзакций в музеях страны в ноябре снизилось на 73% к аналогичному периоду прошлого года.

«Меньше всего» от новых ограничений в Москве и регионах пострадали кинотеатры. Общее снижение оборота кинотеатров к прошлому ноябрю составило 58% - даже октябрь показывал худшие результаты по сравнению с прошлым годом (снижение выручки на 67%), а в сентябре выручка снизилась на 39% год к году. Подобными темпами снижалось и количество транзакций в кино.

Ситуация с выручкой учреждений культуры в целом по России оказалась примерно на том же уровне, что и в столице. Общий оборот российских музеев, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, в ноябре снизился на 75% год к году, а количество транзакций в них – на 73%. На 72% по выручке и на 73% по количеству транзакций «просели» театры, 58% в обороте и 53% в количестве посетителей потеряли кинозалы. Так же, как и в столице, ситуация заметно ухудшилась с сентября во всех сегментах.

«В сентябре-октябре нынешнего года выручка российских театров и кинотеатров показывала снижение примерно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, но в ноябре пандемия повлияла на сферу культуры еще более радикально. Граждане сталкиваются с ограничениями по вместимости залов либо добровольно избегают мест скопления большого числа людей. Можно сказать, что традиционный «бум» новогодних культурных мероприятий в этом году отменяется, и альтернативой походам на кинопремьеру, популярный спектакль или выставку станут семейные праздники дома», - дает прогноз Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Справка:

Данные в исследовании основаны на показаниях эквайринговых терминалов ВТБ, установленных в учреждениях культуры на территории России, и оплате через их интернет-страницы.