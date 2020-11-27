Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил соответствие международным стандартам ISO

Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми завершился надзорный аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие международным стандартам качества (ISO 9001:2015), экологии (ISO 14001:2015), а также стандарту в области профессионального здоровья и безопасности (ISO 45001:2018).

Аудит провели эксперты аудиторской группы Bureau Veritas Certification. Впервые эта работа была организована в онлайн-формате из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Аудиторы по видеосвязи провели интервью с десятками руководителей подразделений филиала «ПМУ», изучили документацию, познакомились с аудио- и видеоинформацией с рабочих мест. По словам экспертов, система менеджмента филиала «ПМУ» вновь продемонстрировала устойчивое развитие, зрелость и результативность. По итогам аудита не выявлено ни одного несоответствия.

Марина Соловьева, руководитель группы аудиторов Bureau Veritas Certification:

- Предприятие показало сильные стороны интегрированной системы менеджмента: стремление к лидерству, приверженность непрерывным улучшениям, нацеленность на устойчивое развитие, ориентированность на удовлетворённость клиентов. Мы увидели измеримые результаты и улучшения. Среди лучших практик филиала «ПМУ» можно отметить цифровую систему технического обслуживания и ремонтов оборудования, анкетирование подрядных организаций по итогам проведённого капитального ремонта, цифровые механизмы процесса закупок, обучение и развитие персонала с помощью цифровых образовательных платформ и многое другое.

Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Специалисты Bureau Veritas Certification сделали вывод о соответствии интегрированной системы менеджмента филиала «ПМУ» действующим мировым стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, а также выдали рекомендацию о продлении сертификации данной системы.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Подтверждение соответствия интегрированной системы менеджмента филиала «ПМУ» международным стандартам ISO является конкурентным преимуществом на международном рынке. Предприятие проходит эту процедуру уже 14-й раз, неизменно показывая высокие результаты управления производственными и бизнес-процессами.