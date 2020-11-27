В Пермском крае окончены поиски 11-летнего мальчика

Пропавший ребенок сам вернулся домой. Фото: Василий Вахрин

В Чайковском окончены поиски 11-летнего Геннадия. Мама мальчика сообщила, что он сам пришел домой.

Ребенок ушел из дома 25 ноября и пропал. Женщина написала заявление в полицию и обратилась к жителям города в социальных сетях с просьбой помочь в поисках мальчика. У ребенка есть особенности здоровья, он уходил из дома не первый раз.

Очевидцы писали в комментариях к посту, что видели его на улице. Вечером 26 ноября ребенок вернулся домой, с ним все в порядке.

Тем временем, в Прикамье продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского. 26 июля днем он вышел из квартиры в Мотовилихинском районе за продуктами и пропал.