В Прикамье пройдет «Рождественское турне – 2021» для юных летающих лыжников

Фото: страница ВК "Рождественское турне Пермский край".

В новом году, 4 января, в Пермском крае стартуют Открытые детские Всероссийские соревнования «Рождественское турне - 2021» по прыжкам на лыжах с трамплина. Они пройдут с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Одной из первых заявку на участие в этом турнире прислала команда Республики Беларусь, он давно уже стал международным. В 2016 году в Прикамье приехали мальчики и девочки из Казахстана. В январе прошлого на трамплинах Пермского края соревновались ребята из нескольких регионов России, Казахстана, Беларуси, Словакии, Польши, Финляндии и Болгарии.

«Рождественское турне» - ежегодные соревнования для самых юных летающих лыжников от 8 до 13 лет. В 2021 году они пройдут уже в 16 раз.

Формат турнира напоминает взрослые международные соревнования «Турне четырех трамплинов». В течение недели юные прыгуны с трамплина совершат по несколько зачетных попыток в трех городах Пермского края: в Березниках, Перми и Чайковском. Лучшие спортсмены по итогам этих этапов выйдут в финал, который состоится 8 января в Чайковском. Финальный этап турнира включен в календарь Международной лыжной федерации (FIS).