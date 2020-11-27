В экогороде «Погода» установили первые арт-объекты

Фото: «Девелопмент-Юг»

Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» завершает благоустройство придомовой территории первых домов в экогороде «Погода». Кульминацией в процессе благоустройства стал монтаж арт-объектов. В каждом дворе разместятся обитатели пермских лесов. Так, например, в доме по ул. Сапфирной, 14 появился медведь. А в доме по ул. Сапфирной, 12 – трое зайчат.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми:

– Сегодня двор становится полноценным местом для интересного времяпрепровождения для людей абсолютно всех возрастов. Беседки, арт-объекты, разносценарные

малые архитектурные формы, ландшафтный дизайн – все это делает пространство открытым и располагают к формированию комьюнити. Здесь приятно знакомиться, общаться и хорошо проводить время с соседями. Зеленые дворы и прогулочные зоны занимают 45% экогорода. А деревьев и кустарников в экогороде больше, чем квартир. В каждом дворе их 455, а во всем комплексе — более 5000.

«Погода» строится в микрорайоне «Ива». Это живописное место на небольшой возвышенности. С одной стороны экогород примыкает к микрорайону Садовому, с другой — окружен зеленым массивом. Эксперты отмечают высокий экостатус этой территории. По результатам замеров уровень шума и загрязнения воздуха составляет здесь всего 1,5–50% от предельно допустимых. Это отличные показатели, которые гарантируют тишину и чистый воздух. При этом поездка в центр Перми занимает обычно не более 17 минут.