Читательница «КП» попросила поблагодарить бригаду пермской скорой помощи

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- Мне приходилось видеть посты в соцсетях о работе «скорой», захотелось рассказать и о своей истории, - говорит Ольга Тверская.

Ольге Николаевне и самой довелось лежать в больнице с COVID-19. Когда она выписалась, слегла ее мама, которая живет в Кизеле.

- Маме 30 октября исполнилось 80 лет, - рассказала она. - Где она эту болячку подхватила, непонятно. Как только мы поняли, что маме нездоровится, привезли ее в Пермь. Около четырех утра я вызвала «скорую». Дозвонилась буквально в течение минуты. Меня расспросили и вызов приняли. Я была на нервах и забыла сказать, что у мамы сахарный диабет, и есть проблемы с сердцем. Перезвонила и рассказала об этом - на телефоне мне опять висеть не пришлось. Дежурный меня внимательно выслушал и подтвердил вызов. Разговаривал он со мной очень доброжелательно, успокаивал, дал кое-какие советы.

Затем я снова позвонила. Мне сказали, что да, вызовов много, но мы первые в очереди. Я объяснила, что мама уже в возрасте, что у нее низкая сатурация – у меня есть прибор для измерения содержания кислорода в крови. Диспетчер меня вновь успокоил: сказал, что «скорая» к нам уже едет. В общей сложности от вызова до приезда бригады прошло 50 минут.

Приехала бригада «скорой» - молодые парень и девушка. Они сделали маме кардиограмму, поставили укол, измерили уровень сахара. Молодой фельдшер по телефону выяснил, куда маму можно отвезти, чтобы ей смогли сделать побыстрей компьютерную томографию. После того, как ей сделали КТ, медики посовещались и приняли решение, что с таким букетом заболеваний, как у мамы, ее лучше всего направить в первую медсанчасть.

И все это делалось профессионально, слаженно. Могу себе представить, чего это стоит медперсоналу – держаться и помогать нам в таких напряженных условиях.

- Я чувствую удовлетворение от работы, потому что смог помочь вашей маме,- признался мне фельдшер «скорой».

Я была настолько благодарна медикам, что специально выяснила, как их зовут. Оказалось, что они работали всю ночь, и что смена у них должна была закончиться в семь часов утра. В итоге они отработали на несколько часов больше. Большое спасибо вам, бригада №5 Центральной подстанции города Перми. От всей души благодарю вас, фельдшер Александр Щербаков и медсестра Анастасия Пучинская!