В Пермском крае суд оштрафовал заведения общепита на 1.4 млн рублей за работу ночью

Заведения общепиты проверили в ночное время и выявили нарушителей. Фото: архив "КП"

За неделю сотрудники Роспотребнадзора проверили 442 проверки. Они выявили 115 нарушений, в том числе в заведениях общественного питания, которые работали в ночное время.

По итогам рейдов решением суда наложены штрафы в 1,4 млн рублей.

Кроме этого, с начала ноября проведено 8 рейдов по соблюдению масочного режима пассажирами общественного транспорта. Всего за это время проверено 56 автобусов и 8 легковых такси.

Напомним, подобные рейды проводятся Министерством транспорта дважды в неделю: на городских маршрутах – по пятницам, на межмуниципальных – согласно утвержденному план-графику. За 2 месяца проведено 15 рейдов, проверено 106 автобусов и 23 автомобиля такси, в отношении перевозчиков составлено 18 протоколов.

В декабре первый рейд в Перми намечен на 4 декабря. Проверки также пройдут Оханске и Краснокамске.