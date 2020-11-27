На оперштабе рассказали о тех, кто лежит в стационарах с коронавирусом в Прикамье

Число госпитализаций в тяжелом состоянии пациентов 65+ увеличилось в 7,5 раза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусу выступил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев. Он рассказал о текущей ситуации и отметил, что за неделю заболеваемость людей 65+ увеличилась на 42%.

Из выявленных на сегодня 19 848 случаев в Пермском крае 6240 – жители 65 лет и старше.

- В течение 10 недель на фоне заболеваемости ОРВИ наблюдается рост заболеваемости COVID-19 – в 4 раза, с 18 до 75,9 на 100 тысяч населения. При этом треть заболевших, по-прежнему, жители старше 65 лет, - сказал Костарев. - Старшее поколение должно находиться дома.

Число госпитализаций в тяжелом состоянии пациентов 65+ увеличилось в 7,5 раза. Основной контингент стационаров составляют сейчас не молодые люди, а пенсионеры. Именно в этой группе пациентов фиксируется больше всего смертей от коронавирусной инфекции.

- Жители старшего поколения переносят заболевание тяжелее, лечение проходит сложнее, а восстановление – дольше, – говорит главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов. – Уберечь пожилых от инфицирования поможет выполнение санитарных требований. Сведите к минимуму личное общение с ними, но будьте всегда на связи по телефону и интернету.