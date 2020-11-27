Синоптики рассказали, когда будет самый холодный день в Пермском крае

По предварительному прогнозу начало декабря будет снежным и умеренно-холодным. Фото: архив "КП"

Погоду в Пермском крае будет формировать антициклон. Он начнет хозяйничать на Урале с пятницы 27 ноября и сохраниться до конца месяца, приведет к ослаблению осадков и уменьшению облачности.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздушные массы принесут похолодание, но температурный фон будет всего на 2°С ниже нормы.

Самый холодный день ожидается в субботу 28 ноября, когда максимальная температура воздуха ожидается –14, –7°С. Как следствие, самая холодная ночь будет в воскресенье 29 ноября, –16, –11°С, на крайнем севере региона –20°С.

По предварительному прогнозу начало декабря будет снежным и умеренно-холодным.