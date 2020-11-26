Сбербанк в Прикамье отмечает повышение популярности онлайн вкладов и промовкладов

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За 10 месяцев текущего года жители Пермского края открыли в Сбербанке более 370 тысяч вкладов на общую сумму 131 млрд рублей. Средняя сумма открытого вклада составляет чуть менее 350 тысяч рублей. Также отмечается повышение популярности онлайн вкладов - более 40% вкладов в Сбербанке жители Пермского края открыли без посещения офисов.

Такой способ открытия вкладов: 24 на 7 услуги банка доступны в Сбербанк Онлайн без визита в офис. Помимо открытия вкладов, клиенты в режиме онлайн могут также переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, оформлять и погашать кредиты.

Большей популярностью среди клиентов Сбербанка пользуются вклады из постоянной линейки, а также промовклады, которые традиционно предлагает банк.

Так, например, в настоящее время действует промовклад "Выгодный сезон" с повышенной процентной ставкой. Открыть его можно с 11 ноября по 15 декабря 2020 года.

Процентная ставка зависит от срока:

3-6 месяцев - 3,6%;

6-12 месяцев - 3,8%;

12-24 месяца - 4%.

Вклад оформляется в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн, а также в банкоматах. В офисах банка открытие вклада "Выгодный сезон" недоступно.

Валюта вклада - рубль. Капитализация процентов производится в конце срока. Открытый вклад пополнять нельзя. Снятие доступно только в части процентов. Досрочное расторжение и пролонгация вклада осуществляется по ставке 0,01% годовых. Минимальный размер вклада составляет 50 тысяч рублей, а максимальная сумма не ограничена.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

"Традиционно наши клиенты пользуются различными инвестиционными продуктами для приумножения собственных средств, один из самых популярных среди них - вклад. Вот и сейчас мы предлагаем своим клиентам новый промовклад Выгодный сезон с повышенной ставкой, открыть который можно, не выходя из дома. В условиях самоизоляции мы стараемся защитить наших клиентов и предлагаем им отдавать предпочтение онлайн продуктам. Это не только более выгодно, но и более безопасно».