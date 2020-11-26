Правительство Удмуртии и Сбер будут сотрудничать в сфере развития спорта, образования, здравоохранения и информационных технологий

Фото: Сбер

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов провел рабочую встречу с вице-президентом, председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным.

Встреча носила выездной характер и началась на строительной площадке 50-метрового бассейна в Ижевске, возведение которого осуществляется на принципах государственно-частного партнерства при финансовом участии Сбербанка.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, генеральный директор Корпорации развития Удмуртской Республики Константин Сунцов, управляющий удмуртским отделением Сбербанка Юрий Бычковский, представители подрядной организации.

Фото: Сбер

Общая стоимость строительства бассейна составляет 580 млн рублей, Сбербанк является единственным кредитором. В сентябре проект стал победителем Национальной премии в сфере инфраструктуры «РосИнфра» как лучший в России в области спорта.

О ходе строительства гостям рассказал исполнительный директор КОМОССТРОЙ Александр Баушев. По его словам, работы на объекте начались ровно год назад и к настоящему моменту выполнено устройство кровли здания, чаши бассейна, трибун, наружных инженерных сетей и внутренней системы отопления. Ведется устройство силовых полов по периметру чаши бассейна и производится кирпичная кладка стен.

Фото: Сбер

Стороны положительно оценили результаты осмотра и обсудили пути дальнейшего взаимодействия.

«Сбер – ключевой партнер Удмуртии, - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов. - У нас в работе очень важные для региона проекты. Один из них – завершение строительства этого долгожданного 50-метрового бассейна. Уже виден большой объем проведенных работ. На будущий год мы будем делать здесь первый заплыв. Но в проработке у нас не только бассейн. Есть проекты, связанные и с другими направлениями. Они касаются и транспорта, и спорта, и здравоохраненияя. Портфель проектов огромен, и я уверен, что Сбер здесь нас очень здорово поддержит».

«Мы нацелены на комплексное развитие Республики Удмуртия, - добавил вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин. – Сегодня банком накоплен колоссальный опыт реализации ГЧП проектов, как типовых, так и сложно структурированных. Мы готовы делиться этим опытом с партнерами в Удмуртии, чтобы повышать инвестиционную привлекательность региона и качество жизни людей».

Следующим этапом встречи стало посещение Республиканского клинико-диагностического центра. В центре запущен пилотный проект Сбербанка по автоматизации заполнения медицинских документов. Решение Voice2Med от группы компаний ЦРТ позволяет заполнять медицинскую документацию, преобразуя голос врача в текст. Работа системы была наглядно продемонстрирована участникам встречи. Решение уже успешно работает в 80 учреждениях Москвы, 35 - Мордовии, Мурманске и др. городах, экономя более 20% времени врачей-рентгенологов. Распознавание речи достигает 97%. Кардиология - еще одно, новое направление развития системы, которое сейчас прорабатывается.

По словам Дмитрия Ополонского, врача-кардиолога, более года тестировавшего новую систему, у технологии большое будущее, для ее развития важно построить дальнейшую работу по оптимальному распознаванию голоса врачей-кардиологов с учетом специальной лексики, а также работать с медработниками в части развития цифровых навыков и перестройки работы под новые инструменты.

Эти и другие задачи цифровой трансформации системы здравоохранения Удмуртии гости обсудили позднее с профессиональным медицинским сообществом в ходе онлайн совещания, к которому присоединились главные врачи 42 больниц республики.

В частности, речь шла о тех готовых решениях по развитию медицины, которые предлагает сегодня Сбербанк. Многие из них уже реализованы в республике.

Это такие инструменты, как телемедицинская платформа СберЗдоровье. Она доступна жителям Удмуртии, находящимся на домашнем лечении с диагнозом пневмония и COVID-19. Благодаря платформе в республике уже порядка 400 человек находятся под удаленным медицинским наблюдением, и имеют возможность получать дистанционные консультации квалифицированных врачей в удобное для себя время.

На этапе внедрения находится сервис диагностики заболеваний с применением искусственного интеллекта. С ноября в рамках пилотного проекта региона со Сбером искусственный интеллект используется в 5 больницах Удмуртии для анализа снимков компьютерной томографии пациентов с заболеваниями органов дыхания. Сервис не только выявляет зоны затемнения на снимках легких, но и с высокой точностью определяет процент поражения тканей.

Перспективы дальнейшего сотрудничества лежат в сфере расширения применения искусственного интеллекта в работе медиков, уверен Петр Колтыпин:

«Сегодня наши врачи несут колоссальную нагрузку. В настоящий момент мы принимаем самые активные меры, чтобы поддержать врачей не только словом, но и делом. Имеющиеся у нас готовые решения направлены на повышение качества обслуживания пациентов и высвобождение времени врачей. Времени, которое он сможет уделить не бумагам, а пациенту».

По итогам рабочей встречи Глава Удмуртии Александр Бречалов и вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин актуализировали договоренности о сотрудничестве в сфере образования, здравоохранения и информационных технологий, а также подтвердили намерения по созданию в республике центра компетенций по цифровизации здравоохранения.