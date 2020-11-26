«Светлая тебе память». В Перми умер врач анестезиолог-реаниматолог

Прощание с Евгением Сазоновым пройдет в пятницу, 27 ноября. Фото: соцсети.

Коллеги умершего пермского врача Евгения Сазонова пишут в соцсетях скорбные посты в память об ушедшем друге. Доктор работал в пермской МСЧ № 7 в Орджоникидзевском районе.

«Умер Евгений Сазонов. Спи спокойно наш дорогой друг», «Умер наш коллега, врач анестезиолог - реаниматолог Евгений Сазонов. Светлая память тебе, Женя!»

О причинах смерти доктора не сообщается. Известно, что прощание с Евгением Сазоновым состоится в пятницу, 27 ноября, в 14.50 в траурном зале морга на Старцева 61.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнование родным и близким Евгения Сазонова.

За последнюю неделю, напомним, стало известно о смерти уже пятого пермского медика. Ранее мы писали еще о четырех потерях пермской медицины: скончался 43-летний травматолог-ортопед городской клинической поликлиники № 5 Альберт Галикеев, педиатр Краевой детской клинической больницы Наталия Блюмберг, главный врач ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 4» Ольга Евгеньевна Чернышова и фельдшер «скорой медицинской помощи» Татьяна Тиханова.