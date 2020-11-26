ВТБ выдал ипотечные кредиты почти 7 тысячам пермских семей

В сентябре жители Прикамья получили ипотечные кредиты на 1,5 миллиарда рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВТБ в Пермском крае подвел итоги работы за 9 месяцев 2020 года. Несмотря на пандемию, по большинству финансовых показателей банк показал уверенный рост. Сумма кредитов жителей и предприятий Пермского края в ВТБ выросла на 10 процентов по сравнению с началом года и достигла 98,2 миллиардов рублей. В то же время объем средств, размещенных в банке физическими и юридическими лицами Прикамья, вырос на 12 процентов и составил 95 миллиардов рублей.

Самым востребованным кредитным продуктом в 2020 году стала ипотека. С января по октябрь порядка 7 тысяч пермских семей оформили в ВТБ ипотечные кредиты на сумму 12,3 миллиардов рублей. Это на 40 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. В сентябре жители Прикамья получили ипотечные кредиты на 1,5 миллиарда рублей, а в октябре – на 1,6 миллиарда – это рекорд за всю историю работы банка в Пермском крае. Каждая шестая семья оформляет в ВТБ жилищный заем по льготной госпрограмме для приобретения жилья в новостройках.

Также за 9 месяцев пермяки оформили в ВТБ кредиты наличными на 9,7 миллиарда рублей и автокредиты на 1,2 миллиарда рублей. Суммарно за этот период ВТБ выдал жителям Пермского края 21,6 миллиардов рублей заемных средств.

Важнейшим направлением также стала помощь частным клиентам и компаниям, пострадавшим на фоне пандемии. За 9 месяцев 2020 года по всем видам программ ВТБ оказал поддержку более чем 7,4 тысячам жителей и 605 предприятиям Пермского края. Общая сумма по предоставленным отсрочкам, реструктуризации и льготным кредитам насчитывает 7,8 миллиарда рублей.

- На рынке Прикамья в этом году мы наблюдаем высокий спрос практически во всех сегментах, - подытожил Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае. - Банковские услуги становятся цифровыми и все более комфортными, и для ВТБ очень важно быть во главе этого тренда. Яркий пример – доступная ипотека, которая уже позволила тысячам пермских семей реализовать мечту о новой недвижимости. Также приоритетом для нас является тесный диалог с бизнесом края. Мы увеличили объемы финансирования малых и средних предприятий в целом ряде отраслей и намерены развить эту динамику.