«Ребенка ищут уже двое суток». В Перми пропала 12-летняя девочка

Всех, кто знает о местонахождении этой девочки, просят позвонить в полицию.

В Перми пропала 12-летняя Юлия Сашуркова. Известно, что двое суток назад, 24 ноября днем она ушла из дома по адресу ул. Луговского, 134, это в Орджоникидзевском районе.

Девочка была oдета в черный пуховик выше колен, на капюшоне с рыжим мехом, а на груди нaдпись «Adidas», черные джинсы, черные кроссовки и черный снуд.

Всех, кто видел или что-то знает о местонахождении Юлии, просят звонить в полицию по телефону 102.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят не только распространять информацию, но и собираются выйти на поиски пропавшей девочки на местности.

Напомним, в начале ноября в Перми, в микрорайоне Садовый пропал восьмилетний ребенок. Его удалось найти вечером в день исчезновения. Ребенок был в гостях у друга.

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