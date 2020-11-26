Просто о финансах: потребительские кредиты

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Потребительские кредиты или как их ласково называют «потребы» – один из самых популярных среди клиентов вид кредитов. Ведь их можно брать для любых целей: собрался делать ремонт поможет «потреб», думаешь поменять машину – опять он, хочешь оплатить учебу ребенку (или себе) – «потреб» поможет. Самое главное в нем - банки не требуют подтверждения конечных целей использования этих кредитов.

Чем так полюбился потребительский кредит, и какие преимущества привлекают пермяков, которые взяли «потреб» в Сбербанке и не пожалели об этом?

Светлана П. считает основным преимуществом – минимальный пакет документов, требуемый для оформления кредита.

«Клиентом Сбербанка я являюсь давно, активно пользуюсь своей банковской картой, с помощью Сбола оплачиваю коммунальные услуги, плачу за сотовую связь и за интернет. Недавно мы с мужем решили сделать ремонт в квартире, в общей сложности нам потребовалось 400 тысяч рублей. Заявку на потребительский кредит заполнили в «Сбербанк Онлайн». Мы были приятно удивлены, что заполнять пришлось только условия кредита и онлайн-анкету, т.е. минимальный пакет документов, кстати, если бы пошли в офис банка, нам понадобился бы только паспорт – ведь я получаю зарплату в сбере. Банк быстро рассмотрел заявку, и через несколько часов мы получили желаемую сумму на карту. Теперь ремонт идет полным ходом, и мы с нетерпением ждем его завершения».

Евгения З. при выборе банка для взятия кредита привлек бесплатный сервис, предлагаемый Сбербанком, - "Кредитный потенциал", который показывает, сколько денег банк готов дать в долг с учетом платежеспособности и текущей кредитной нагрузки заемщика.

«Мы с супругой недавно переехали в новую квартиру и поняли, что старую мебель нужно менять, ну не смотрится она в новенькой квартире. Прошлись по мебельным магазинам, облазили весь интернет, выбрали то, что понравилось. После подсчета бюджета поняли, что без кредита не обойтись. Но на какую сумму можем рассчитывать было не понятно, т.к. кредит не единственный. От друзей слышали, что прикинуть свой кредитный потенциал можно в «Сбербанк онлайн». Зашли в раздел "Кредиты" и выбрали пункт "Рассчитать и взять кредит". Ответили на несколько вопросов, внесли контактную информацию и указали недостающие данные. Через несколько минут пришло уведомление на телефон о том, что кредитный потенциал рассчитан, мы увидели сумму, которую можем тратить на погашение кредитов и максимальную сумму кредита, которая может быть одобрена. Полученная информация нас с супругой устроила, и мы тут же заполнили заявку на потребительский кредит, также в приложении.»

Надежда К. рассказала о том, что для нее именно отсутствие скрытых комиссий стало решающим при выборе Сбербанка, когда она решила взять кредит.

«Раньше я сталкивалась с кредитами. Увидев привлекательную ставку, шла в небольшую компанию, предоставляющую займы, а потом удивлялась, что платеж оказывался больше, чем я рассчитывала. Я несколько раз попадалась на такую уловку. Поэтому сейчас, когда я запланировала покупку нового автомобиля, решила взять «потреб» в Сбербанке. В офисе банка менеджер мне предложил внимательно ознакомиться с кредитным договором. Там, оказалось, прописано все до мелочей. Сотрудник банка мне ответил на все вопросы, и результат – сумма платежей, которые уже 2 раза списались с карты, соответствуют тем, что мне просчитали перед заключение договора. Мой совет – сотрудничайте только с крупными, надежными и проверенными банками, не доверяйте уловкам только что открывшихся банков.»