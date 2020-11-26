«СберСпасибо» начислит повышенные бонусы в гипермаркетах «Карусель»

Фото: Сбер

До 23 декабря 2020 года, оплачивая покупки картой Visa СберБанка на сумму от 4000 рублей в гипермаркетах «Карусель», клиенты «СберСпасибо» получат 12% бонусами от объема покупок.

Акция пройдет во всех городах присутствия торговой сети «Карусель». Для участия в ней необходимо:

- быть зарегистрированным участником программы лояльности «СберСпасибо»;

- оплачивать покупки картой Visa СберБанка.

Подробнее об акции по ссылке.

Андрей Писарев, Генеральный директор программы «СберСпасибо»:

«Мы рады объявить старт предновогоднего сезона выгодных покупок. В гипермаркетах "Карусель" можно найти все, что нужно в повседневной жизни, а также уже и к праздничному столу. С акцией привычные покупки станут приятнее и выгоднее, ведь можно сразу задуматься о том, куда списать накопленные бонусы. Подсказка: самое время составлять список подарков!»