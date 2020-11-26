ВТБ нарастил кредитный портфель в Прикамье на 10%

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Розничный кредитный портфель ВТБ в Пермском крае составил 57,5 млрд рублей (+12% с начала года). В его структуре на ипотечные займы приходится 25,9 млрд рублей (+23%), на кредиты наличными – 26,7 млрд рублей (+6%), автокредиты – 2,7 млрд рублей.

Самым востребованным продуктом остается ипотека: около 6 тыс. пермских семей оформили в ВТБ жилищные займы на сумму 10,7 млрд рублей, что на 39% больше, чем за три квартала 2019 года. Каждая седьмая сделка прошла по льготной госпрограмме для приобретения жилья в новостройках. Осенью спрос вышел на пиковые значения: так, в сентябре ВТБ выдал в регионе ипотеку на 1,5 млрд рублей, а в октябре – на 1,6 млрд рублей, что на текущий момент является рекордом не только для 2020 года, но и за всю историю работы банка в Пермском крае.

Всего за девять месяцев ВТБ выдал жителям региона 21,6 млрд рублей заемных средств (+9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе кредиты наличными на 9,7 млрд рублей и автокредиты на 1,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Прикамье с начала года увеличился на 17% и достиг 70,6 млрд рублей на 1 октября. Эту динамику в первую очередь обеспечил интерес к инвестиционным продуктам, на которые теперь приходится уже более трети портфеля. За январь-сентябрь вложения пермяков в данные инструменты выросли на 58%, до 26,2 млрд рублей.

Аналогичный тренд банк фиксирует и в Private Banking: за девять месяцев 2020 года портфель инвестпродуктов в этом сегменте вырос в 1,5 раза — до 20,2 млрд рублей. В целом объем средств пермских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился на 23% и превысил 37,3 млрд рублей. Банк развивает сотрудничество и с компаниями Прикамья. К 1 октября корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе превысил 40,7 млрд рублей (+6% с начала года), в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – 37,1 млрд рублей (+22%). Наибольшие доли в его структуре приходятся на предприятия сфер торговли, машиностроения, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Также у предприятий региона были востребованы документарные продукты. За три квартала банк увеличил портфель гарантий и аккредитивов, предоставленных малому и среднему бизнесу региона, почти в 1,5 раза – до 8,8 млрд рублей. На 1 октября объем средств, размещенных компаниями края на счетах и депозитах в ВТБ, составил 24,4 млрд рублей, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – 20,2 млрд рублей (+21% с начала года).

Важнейшим направлением также стала помощь частным клиентам и компаниям, пострадавшим на фоне пандемии. За 9 месяцев 2020 года по всем видам программ, включая как государственные, так и собственные, ВТБ оказал поддержку более чем 7,4 тыс. жителей и 605 предприятиям Пермского края. Общая сумма по предоставленным отсрочкам, реструктуризациям и льготным кредитам насчитывает 7,8 млрд рублей.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, отметил: «На рынке Прикамья в этом году мы наблюдаем высокий спрос практически во всех сегментах. Банковские услуги становятся цифровыми и все более комфортными, и для ВТБ очень важно быть во главе этого тренда. Яркий пример – доступная ипотека, которая уже позволила тысячам пермских семей реализовать мечту о новой недвижимости. Также приоритетом для нас является тесный диалог с бизнесом края. Мы увеличили объемы финансирования малых и средних предприятий в целом ряде отраслей и намерены развить эту динамику».