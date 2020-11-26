В Пермском крае пропал 11-летний мальчик

Мальчик пропал в Чайковском.

В социальной сети появилось сообщение, что в Чайковском потерялся ребенок. Мальчику 11 лет, он был одет в синюю куртку без шапки с рюкзаком.

По информации автора поста, мальчика зовут Геннадий. В комментариях очевидцы пишут, что видели его вчера: «То шел за нами то прятался за машины. Время было около 10 вечера. Мальчик теряется не первый раз».

В ГУВД по Пермскому краю подтвердили информацию, что в полицию поступило заявление о пропаже ребенка, ведутся его поиски.

Если у вас есть информация о местонахождении ребенка, позвоните 102.