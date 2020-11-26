5 причин купить квартиру комфорт-класса в «Доме на Бульваре»

Еще одно большое преимущество «Дома на Бульваре» – его расположение: микрорайон Городские горки в Мотовилихе, вблизи площади Дружбы. Фото: ПЗСП

Одно из главных преимуществ дома – надежность застройщика. Новый 17-этажный дом на бульваре Гагарина, 18 - представитель фирменной технологии ПЗСП Э-600. Однако техподполье и первый этаж будут выполнены по монолитной технологии. Это позволит увеличить высоту потолков нежилой части. Проектом предусмотрено размещение на первом этаже дома помещений для детского сада, магазинов и организаций сферы услуг – помещения для бизнеса уже вышли в продажу.

Будущих жильцов дома порадуют комфортные планировки квартир. Застройщик предусмотрел места хранения, просторные кухни-столовые, несколько санузлов в больших квартирах. В доме нет квартир-студий, покупателям предложены разные планировки с одной, двумя или тремя спальнями. В «Доме на Бульваре», как и в других новостройках ПЗСП, будет выполнена качественная отделка «под ключ»: светлые обои, напольное покрытие, межкомнатные двери, плитка в ванной от пола до потолка – всё в лучших традициях компании.

Для удобства жителей на этом объекте будет реализована концепция двора без машин. Суть ее в том, что пешеходные и транспортные потоки будут разделены: большая наземная парковка спроектирована со стороны бульвара Гагарина, а детская и спортивная площадки, видовая прогулочная зона – со стороны города. Важное решение для комфорта жителей – сквозные подъезды, один выход будет вести к игровой и спортивной площадке, другой к парковке. В каждом подъезде нового дома будут расположены теплые помещения для хранения колясок и велосипедов. Обеспечен и безбарьерный доступ от входа в подъезд до лифта: без ступенек, пандусов и подъёмников. Отделка холлов будет выполнена по стильному дизайн-проекту.

Еще одно большое преимущество «Дома на Бульваре» – его расположение: микрорайон Городские горки в Мотовилихе, вблизи площади Дружбы. Из окон дома будут открываться шикарные виды на весь город. Также планируется организовать вблизи дома прогулочную тропу, которая будет доступна для всех жителей и гостей Перми.

Фото: ПЗСП

Для обеспечения безопасности жильцов застройщик установит в «Доме на Бульваре» домофоны с системой Face ID, которые будут работать уже при заселении. По проекту «Вижу все» после сдачи дома компания также настроит камеры наблюдения в лифтах, в холлах и вокруг дома, которые можно смотреть в режиме онлайн через сайт и мобильное приложение.

Дом сдается двумя пусковыми комплексами: в 4 квартале 2022 года в эксплуатацию будут введены первый и второй подъезды, а в 1 квартале 2023 года – третий и четвертый. Выбрать квартиру себе по душе, оставить заявку на ипотеку и даже посмотреть виды из окон будущего дома можно на сайте pzsp.ru.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18».