В Лысьве больше нет очереди в ясли, благодаря построенному детскому саду

Открылся новый детский сад в Лысьве.

В Лысьве открылся новый детский сад в микрорайоне Первомайский. Он был построен благодаря нацпроекту «Демография» и уже получил лицензию. Детский сад рассчитан на 240 воспитанников и его уже начали посещать детишки.

Раньше родителям приходилось возить малышей в другие микрорайоны города. Теперь, благодаря новому детскому саду, в Лысьве больше нет очереди в ясли. Все дети от 1,5-3 лет обеспечены местами.

В саду ребята будут осваивать робототехнику, техническое конструирование и театрализованную деятельность. Здесь будут оборудованы профильные кабинеты и театральная комната, с реквизитом и костюмами для постановки спектаклей.

Все дети от 1,5 - 3 лет теперь обеспечены местами.

Территория сада благоустроена: есть игровая площадка, беседки, скамейки. В группах новая удобная мебель и сделаны полы с подогревом. Для маломобильных людей в здании установили лифт.

25 ноября в новый лысьвенский садик заглянул губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что благодаря нацпроекту в территориях региона появляются современные образовательные учреждения.

- У ребят любого населенного пункта Прикамья должны быть возможности для обучения и развития, как в краевой столице, - сказал губернатор.

Новый детский сад в Лысьве – это не единственный проект, который был возведен благодаря нацпроекту в Лысьве. В микрорайоне Первомайском открылся новый лицей. Это первая школа, построенная в городе за 30 лет. Два учреждения станут единым образовательным кластером для детей в возрасте от полутора до 17 лет.

СПРАВКА

Всего на стадии строительства в Пермском крае 11 детских садов. Из них 6 находятся в наиболее высокой степени готовности. Это детсады в Березниках, с. Юрла, деревне Кондратово и Перми. Например, детский сад в Березниках готов на 98%. Сейчас на объекте ведется тестирование инженерных сетей, отделочные работы.

В начале 2021 года в новый детсад смогут пойти 240 маленьких жителей Березников. Также на стадии строительства 14 школ. Среди них в наиболее высокой степени готовности школы в Чайковском, Сылве и Кочево. В начале следующего года в новые школы смогут пойти более 1,5 тыс. учеников.