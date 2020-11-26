В Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 295 человек

Из новых заболевших: 80 человек проходят лечение в больницах, 215 – амбулаторно на дому. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае за сутки COVID-19 обнаружили у 295 человек, такие данные сообщает Роспотребнадзор. Из новых заболевших: 80 человек проходят лечение в больницах, 215 – амбулаторно на дому.

Общее число заболевших в Пермском крае - 19 484. Ежесуточный прирост больных составил 1,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,04 (на 25 ноября - 1,07).

Из 295 новых инфицированных – 115 мужчин, 173 женщины и 7 детей (4 мальчика и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 47 человек, 128 человек в возрасте 45-65, 113 человек старше 65 лет. Большая часть заболевших (54%) - жители Прикамья в возрасте от 30 до 65 лет.

Скончались за сутки 13 человек, на ИВЛ находятся 138 жителей Пермского края.