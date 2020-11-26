Герою России Сергею Яшкину присвоили звание «Почетный гражданин Пермского края»

Сергей Яшкин - Герой России, в 2013 году Президент Владимир Путин наградил его «Золотой Звездой». Фото: Василий Вахрин

Сергей Яшкин - Герой России, в 2013 году Президент Владимир Путин наградил его «Золотой Звездой». С 2011 по 2015 год Сергей Яшкин командовал специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) ГУ МВД России по Пермскому краю. Он не раз бывал в служебных командировках на Северном Кавказе. Возглавлял спецоперации по нейтрализации банд боевиков в Дагестане. Лично участвовал в штурме, получил ранения. В 2014 году имя Яшкина присвоено школе № 6 г. Перми.

С 2016 года Сергей Леонидович - депутат Законодательного Собрания Пермского края, руководитель временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи. Заместитель председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению.

Депутаты поддержали предложение губернатора Дмитрия Махонин о присвоении депутату Герою России Сергею Яшкину звания «Почетный гражданин Пермского края».

Почетное звание присваивается за значительный вклад в развитие патриотического воспитания молодежи, обеспечение общественной безопасности и профилактики правонарушений и выдающиеся личные заслуги в законотворческой деятельности.