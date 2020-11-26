«Портреты императоров, виды дворцов, резиденций и храмов». В Перми откроется выставка «Российский Императорский Дом. 300 лет истории»

Фото: permkrai.ru

В субботу, 28 ноября, в 16.00 в историческом парке «Россия – моя история. Пермский край», расположенном в первом корпусе по улице Монастырская, 2 для гостей и жителей города откроется передвижная выставка гравюр и литографий «Российский Императорский Дом. 300 лет истории».

Посетителям покажут уникальные портреты гравированных и литографированных представителей Императорского Дома Романовых, виды резиденций, дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга, которые создавались русскими и зарубежными мастерами в первой половине XVIII – начале XX века. Сотрудники фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества подготовили путеводители и лифлеты по выставке, открытки и календари с репродукциями гравюр и литографий. А на сувениры нанесены специальные QR-коды, с помощью которых посетители получат доступ к мультимедийному контенту.

Передвижная выставка пройдет в 20 регионах России. Это места памяти представителей Императорской Фамилии, места их Высочайшего пребывания и официальных визитов, паломничеств, путешествий по России и в другие страны. За четыре неполных месяца выставку посетили более 15 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. В Перми выставка продлится до 15 декабря.

Ранее представленная коллекция находилась в частной собственности героя Первой мировой войны, потомственного дворянина Александра Сергеевича Гершельмана, а в 2015 году дочь Гершельмана Марина Александровна Аксакова в память о своем муже Сергее Сергеевиче Аксакове, мичмане Русского Императорского флота, передала гравюры в дар Калужскому музею изобразительных искусств.

Александр Гершельман собирал свою «Царскую коллекцию» долгие годы и на протяжении всей жизни дополнял ее изображениями известных мест России, связанных с памятью представителей Императорского Дома Романовых – Троице-Сергиевой лавры, Императорского Зимнего дворца, Дома Московского генерал-губернатора, Пажеского корпуса времен Императора Александра II и других. Дочь Гершельмана, вспоминая о своем отце-коллекционере, говорила: «Отец, будучи преданным российской монархии, везде старался приобретать гравюры, касающиеся Императорской Фамилии».

Александра Сергеевич Гершельман

Герой Первой мировой войны, награжденный орденом 4-й степени «за храбрость» святой Анны. В 1920-х Гершельман жил в Берлине, Мюнхене, Вене, в 1948 году переехал в Аргентину. Находясь в эмиграции, Александр Сергеевич вел большую просветительскую работу среди молодежи. Он не просто сохранял, но и преумножал память о величии Императорской России: читал лекции, публиковался в периодических изданиях, выпускал открытки с портретами из своей коллекции для благотворительных целей.

О трудах Гершельмана сотрудники Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества узнали в 2019 году во время совместной работы с руководством, научным и музейным сообществом Калужской области, которое является регионом-координатором федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут». Тогда совместно с Министерством культуры Калужской области и приняли решение о создании передвижной выставки о 300-летней истории Императорского Дома Романовых в рамках проекта Министерства культуры РФ «Творческие люди». Выставку также решили дополнить экспонатами из частного собрания известного российского реставратора, мецената, коллекционера Александра Васильевича Ренжина.

Впервые выставку представили в июле 2020 года в Императорском имении «Ильинское-Усово» в Подмосковье, в котором располагается музей православного просветительского центра «Усово-Спасское». Экспозицию открывали Министр культуры России Ольга Борисова Любимова, министр культуры Калужской области Павел Александрович Суслов и Председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Витальевна Громова.

Творческий и научный подход специалистов Фонда ЕСПО в работе с коллекцией Гершельмана высоко оценила министр культуры России Ольга Любимова. Кроме Подмосковья, выставку могли увидеть в Брянской, Свердловской областях и Республике Крым - регионах- участниках федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут», который реализуется в России Фондом ЕСПО при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Пермский край является участником «Императорского маршрута» с 2018 года.

Фонд ЕСПО вместе с научным сообществом Перми при поддержке Правительства Пермского края ведет работу по сохранению исторического наследия региона и возрождению мест памяти представителей Императорского Дома Романовых. В Перми ежегодно проводятся научно-образовательные чтения «История Императорского Дома Романовых», а в августе 2020 года по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия по инициативе Фонда ЕСПО при поддержке Правительства Пермского края и лично Губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина, при активном участии Пермской епархии возродили благотворительную ярмарку «Белый цветок».