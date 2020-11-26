Коронавирус выявили у жителей 27 территорий Пермского края

Почти 300 человек за сутки заболели коронавирусом в Прикамье. Фото: архив "КП"

В Пермском крае диагноз COVID-19 за сутки был поставлен еще 299 жителям региона. Новые случая заражения выявили в 27 территориях. В Перми число заболевших за сутки перевалило за две сотни (202 случая). На втором месте по заболеваемости Березники – 17, на третьем – Пермский район (12 заболевших), еще 10 - в Соликамске, 9 - в Краснокамске, 7 - в Нытве.

По пять жителей с коронавирусом выявлено в Чернушке, и Кунгурском районе, четыре - в Кунгуре, по три - в Верещагино, Чайковском и Орде. По два заболевших коронавирусом обнаружено в Гайнах, Ильинском городском округе, Березовском и Частинском округах.

По одному инфицированному выявлено в 11 муниципалитетах Пермского края: Большесосновском районе, Губахе, Добрянке, Еловском городском округе, ЗАТО Звездном, Карагае, Красновишерске, Куединском округе, Очере, Сиве и Чердыни.

Всего в Пермском крае выявлено 19 189 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.