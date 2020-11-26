«Раздавило деревом». В Перми произошло смертельное ДТП

ДТП произошло в Мотовилихинском районе.

В Перми вчера произошла авария, в которой погиб мужчина. Примерно в 23.00 по улице Лядовской двигался «Лада Ларгус». За рулем был 54-летний водитель. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Удар пришелся на сторону водителя, автомобиль искорежило, от удара у авто оторвало колесо.

Водитель с многочисленными травмами головы, рук, ног. Медики, подоспевшие на место, отвезли пострадавшего в больницу. Травмы оказались очень серьезные, мужчина скончался.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего,- сообщает ГУВД по Пермскому краю.