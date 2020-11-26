«Последний раз видели в центре». В Перми ищут жителя Марий Эл

Пропал Юрий Иванович Соловьев.

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» сообщают, что пропал 59-летний Юрий Иванович Соловьев. 23 октября он ушел из СНТ «Дружба» Медведевского района республики Марий Эл. Последний раз его видели 5 ноября около 12.00 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 75. С тех пор его местонахождение неизвестно. Просим максимальный репост.

Приметы: рост 176 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые с проседью.

Был одет: черная куртка, черная шапка, черные брюки, ботинки.

Особые приметы: немного сутулится, возможно есть шрамы от ожогов на руках и шее.

Если у вас есть информация о Юрии Ивановиче, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-922-31-41-112- волонтеры; 8-950-35-17-330- полиция