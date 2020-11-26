До конца года пермяки могут получить компенсацию за отдых детей в лагере

За лето в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях отдохнуло более 17 тысяч ребят со всего Пермского края. Фото: архив "КП"

В Пермском крае сейчас работают 8 круглогодичных оздоровительных лагерей, создано более 3 тысяч мест для отдыха и оздоровления детей. В Прикамье продлен срок приема заявлений на предоставление компенсации на путевку в детский лагерь. Теперь это можно сделать до 10 декабря. Ранее датой окончания приема заявлений было 31 июля.

Изменения были приняты на заседании Правительства Пермского края.

«Считаю, что мера необходима. В этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки значительная часть семей не смогла реализовать свои планы по отдыху детей и воспользоваться государственной поддержкой во время летней кампании. Вследствие позднего начала летней оздоровительной кампании принято решение о ее максимальном продлении на осенне-зимний период», – пояснил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Работа лагерей в крае была возобновлена с 4 июля. За лето в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях отдохнуло более 17 тысяч ребят со всего Пермского края.

Напомним, размер компенсации составляет от 30 до 100% от стоимости путевки. В 2020 году это от 4,5 до 28 тыс. руб. в зависимости от выбранного типа лагеря и категории семьи.