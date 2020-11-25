Дмитрий Самойлов: Муниципальные меры поддержки востребованы у предпринимателей

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Дмитрий Самойлов в своем Инстаграм рассказал о решении, принятом сегодня на рабочей группе по выработке мер поддержки бизнеса.

- Из-за нестабильной экономической ситуации серьезно упал спрос на размещение рекламы, - написал глава Перми. - Для поддержки малого и среднего бизнеса в этой сфере городские власти еще в апреле предоставили возможность отсрочки платы за размещение рекламных конструкций. В результате этой помощью воспользовались 11 предпринимателей, было заключено 444 дополнительных соглашения к договорам.

Но отсроченные платежи все равно остаются платежами. И в 2021 году владельцам рекламных конструкций пришлось бы оплачивать их в двойном размере: не только за следующий год, но и по рассрочке 2020 года.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Павла Новоселова и представители рекламного бизнеса обратились к администрации Перми с просьбой зачесть обеспечительный платеж, предусмотренный договором как плата за последний год размещения, в счет платежей за 2020 год.

- Сегодня это предложение было одобрено, готовится соответствующий законопроект, - сообщил Дмитрий Самойлов. - Эта мера поддержки будет предусмотрена в 2021 году.