«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости погашения задолженности за тепло и горячую воду

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов на необходимость погасить имеющиеся долги за услуги отопления и горячего водоснабжения в преддверии истечения срока действия Постановления Правительства РФ 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Этот законодательный акт на срок до 1 января 2021 года приостанавливает действие правовых норм в части права исполнителя коммунальных услуг ограничивать подачу энергоресурсов и начислять пени за неуплату.

«Ноябрь и декабрь 2020 года — лучшее время для погашения задолженности за тепло и горячую воду. Во-первых, клиентам, которые оплатят квитанции за ноябрь и декабрь до 31 декабря, будут списаны пени, начисленные до введения моратория. Во-вторых, они смогут принять участие в нашей акции «В Новый год без долгов!», сотни участников которой получат призы за добросовестное отношение к оплате коммунальных услуг», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.