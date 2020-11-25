«Ищут подростков-нарушителей». В Перми проходят рейды по торговым центрам

Пермским школьникам запрещено находится в торговых центрах во время карантина. Фото: Василий Вахрин

Пермским школьникам запрещено находиться в торговых центрах во время карантина. Прийти туда они могут только в сопровождении взрослых. Это решение было принято на оперативном штабе, указ подписан губернатором. Такие меры были приняты, чтобы повлиять на процесс распространения коронавирусной инфекции. Родителей детей, нарушающих запрет, сотрудники полиции могут привлечь к административной ответственности.

- Если родителей не будет рядом, то охрана торгового центра должна потребовать покинуть торговый центр, - сообщает администрация Перми. - Такие меры приняты, чтобы дети не собирались большими компаниями во время дистанционного обучения.

24 ноября во время межведомственного рейда, в котором приняли участие сотрудники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и представителей добровольной народной дружины Ленинского района Перми, был проверен торговый центр «Спешилов». Во время проверки в нем находились 3 школьников, все они переданы родителям.