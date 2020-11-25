В Пермском крае открыли дорогу в обход Чусового

В Пермском крае 25 ноября открыто движение в обход города Чусовой.

В Пермском крае 25 ноября открыто движение в обход города Чусовой. Автомобили будут ездить по новой дороге до весны. Весной 2021 года обход вновь на время закроют, чтобы полностью завершить работы на объекте, - об этом сообщает Business Class.

Там осталось укрепить насыпь и обустроить водоотведение. Осенью 2021 года трасса будет полностью сдана.

На пересечении обхода с трассой Полазна - Чусовой будет Т-образный перекресток со светофором для регулирования движения. На перекрестке с трассой Кунгур – Соликамск предусмотрено круговое движение.

Новая дорога разгрузит Чусовой от потока автомобилей, движущегося север Пермского края, а путь для автомобилистов станет короче.