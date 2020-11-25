«СберЭкономия со СберПрайм». До Нового года оформить годовую подписку на все сервисы Сбера можно по специальной цене

Фото: Сбер

Что можно купить на 999 рублей? Например, один раз сходить семьей в кино или на ланч с друзьями.

А можно оформить Сберпрайм, базовую подписку на сервисы Сбера, и целый год смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре Оkko и не платить за доставку заказов в Сбермаркете. Стоимость СберПрайм составляет 199 рублей в месяц и первые 30 дней действует бесплатно. До Нового года на годовую подписку установлена специальная цена в размере 999 рублей в год.

Сергей, индивидуальный предприниматель:

Про новую подписку на сервисы Сбербанка я узнал из приложения Сбербанк Онлайн, так как пользуюсь им постоянно и новости узнаю там же. Выгоду посчитать не составило труда. Ряд сервисов я уже использовал и представляю стоимость каждого из них в отдельности. А тут - одна подписка за 199 рублей в месяц и столько бонусов!

Более 20 тысяч фильмов и сериалов в рамках подписки «Лайт» в онлайн-кинотеатре Оkko и скидка 15% на покупку новинок. Без подписки на СберПрайм одна такая подписка в Оkko стоила бы 199 руб. в месяц или 1690 руб. в год. Плюсом к отличной возможности смотреть всей семьей любимые фильмы и сериалы дома я получил доступ к более 40 миллионам композиций без рекламы в СберЗвуке и 30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидку 20% на дополнительные гигабайты.

Удобно, что получить выгоду от подписки СберПрайм можно автоматически от каждого сервиса, авторизуясь через Сбер ID. Не нужно иметь отдельные логин и пароль в каждом сервисе.

Екатерина, менеджер:

Работаю обычно до позднего вечера и домой часто на такси возвращаюсь. Порой даже в магазин вечером не успеваю – заказываю или продукты, или готовую еду. Узнала про плюсы подписки СберПрайм — и поняла, что это возможность не только с комфортом решить повседневные заботы, но и прилично сэкономить.

Теперь заказываю продукты через Сбермаркет из Метро, Ашана и Ленты. Без подписки на СберПрайм доставка в СберМаркете стоит 158 рублей, а я экономлю на доставке. Еще подписка дает скидку 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club. Да, кстати, и на такси тоже экономлю теперь! Сберпрайм дает скидку 10% на все поездки в такси Ситимобил.

Я посчитала, что примерная выгода для клиента от использования этой подписки составляет более 20 000 рублей в год. Самое приятное, что я успела оформить подписку на год всего за 999 рублей. Это предложение действует только до Нового Года. Я ее еще и в подарок родителям куплю, чтобы пользовались и экономили.

Василий, пенсионер:

С начала пандемии я стараюсь меньше выходить из дома, ходить по людным местам. Даже в Сберкассу за пенсией перестал ходить, научился пользоваться картой и приложением Сбербанк Онлайн. Там все можно оплатить. Дочка недавно подключила мне специальную подписку от Сбербанка со скидками. Там и фильмы, и доставка продуктов, и даже музыка. А еще скидка на мобильную связь - 15% на ежемесячную абонентскую плату в СберМобайл и красивый (бронзовый) номер в подарок.

Фото: Сбер

Подключить или управлять подпиской можно на сайте www.sber.ru, а также в приложении СберБанк Онлайн, с октября подключить СберПрайм можно в отделениях банка. Подписка оплачивается банковской картой, воспользоваться ей может любой человек, вне зависимости от того, является ли он клиентом Сбера. На годовую подписку до 31 декабря 2020 г. действует специальная цена 999 за год.

*Сбер ID — единый вход в сервисы Сбербанка и партнеров. Теперь используя один логин и пароль можно авторизоваться на сайтах партнёров банка. Если вы пользуйтесь веб-версией или приложением Сбербанк Онлайн, у вас уже есть Сбер ID. Если еще нет, то создать Сбер ID вы можете на сайте при оформлении подписки СберПрайм.