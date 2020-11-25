Жители Пермского края могут рассказать о проблемах с выплатой зарплаты, позвонив на «прямую линию»

Рассказать о проблемах с выплатой заработной платы можно будет сотрудникам прокуратуры. Фото: Василий Вахрин

Рассказать о проблемах с выплатой заработной платы можно будет сотрудникам прокуратуры. 26 ноября они проведут «прямую линию» по вопросам трудовых прав граждан, в том числе работников сферы здравоохранения.

Звоните, если у вас есть вопросы по размеру заработной платы, сроков и порядка ее выплаты, изменения условий оплаты труда, объемов нагрузки. Работники здравоохранения могут сообщить о несвоевременной оплате труда за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции, необоснованном неначислении стимулирующих надбавок, нарушениях при начислении выплат.

Звонки принимаются с 10 до 11.30 по телефону 8 (342) 217-53-36.

На вопросы ответит прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края Канюкова Екатерина Николаевна.