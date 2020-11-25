По данным Сбербанка, в Прикамье вырос «средний чек» потребительского кредита

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За 10 месяцев текущего года Сбербанк в Прикамье выдал более 176 тысяч потребительских кредитов на общую сумму более 36 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек потребительского кредита вырос на 14% и составил 207 тысяч рублей. Средняя сумма кредита растет в основном за счет того, что жители Пермского края уходят от самых мелких и дорогих кредитов. В итоге на рынке остаются крупные и значительно более дешевые кредиты. Наиболее популярными целями трат традиционно являются расходы на ремонт, покупку электроники, бытовой техники, мебели и автомобиля.

Напомним, что с 13 ноября 2020 года Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Благодаря выгодному предложению клиенты банка могут снизить ставку на 2 процентных пункта по кредитам от 300 тысяч рублей, заявки на которые оформлены в период акции. Для этого необходимо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение года, после чего процентная ставка снизится автоматически. Минимальная ставка по кредиту после снижения составит 9,9% годовых.

Акция распространяется на потребительские кредиты с обеспечением и без обеспечения. Также акция распространяется на продукт "Потребительский кредит на рефинансирование", минимальная ставка выдачи по которому составит 11,4% для кредитов свыше 1 млн рублей. Она продлится до 28 января 2021 года.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Приближение всеми любимого праздника – Нового Года, традиционно влечет повышение спроса на кредитование. Поэтому сейчас мы хотим предложить нашим клиентам, настроенным на долгосрочное сотрудничество со Сбербанком, еще более выгодные условия: до 28 января 2021 года они могут воспользоваться новогодним предложением от Сбера и порадовать себя и близких незабываемыми подарками».