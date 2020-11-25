В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» наградили победителей акции «Я плачу за тепло!»

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей ноябрьского этапа акции «Я плачу за тепло!». Пятеро жителей Перми, Березников и Чайковского получили на свой лицевой счет по 2 тыс. рублей на оплату услуг отопления и ГВС.

Жительница Орджоникидзевского района Перми, получая приз, отметила, что победа стала для нее полной неожиданностью, несмотря на то, что она всегда вовремя вносит оплату за коммунальные услуги. По словам победительницы, теперь она будет рекомендовать всем своим близким и знакомым следовать ее примеру.

Акция «Я плачу за тепло!» проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с июля по ноябрь. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках. Для этого необходимо в течение шести месяцев оплачивать квитанции за тепло и горячую воду своевременно, а также не иметь просроченной задолженности. Среди тех, кто соответствует этим требованиям, ежемесячно определяется пять победителей.

«Акция «Я плачу за тепло!» — это знак нашей благодарности добросовестным клиентам, которые даже в такое непростое время ответственно относятся к своим платежным обязанностям. Тем, кому пока не улыбнулась удача не стоит отчаиваться — спешите совершить оплату текущей квитанции до 30 ноября и станьте участником последнего розыгрыша в этом году», — напомнил директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

1 декабря стартует еще одна традиционная акция «ЭнергосбыТ Плюс» — «В Новый год без долгов!», для участия необходимо оплатить квитанции за тепло и горячую воду за ноябрь и декабрь до 31 декабря 2020 года и не иметь задолженности за эти коммунальные ресурсы. В феврале будущего года среди участников будут определены победители, которые получат сертификаты в крупнейшие торговые сети региона. За годы проведения акции «В Новый год без долгов!» победителями уже стали сотни жителей Пермского края.