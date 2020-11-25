В Пермском крае 299 случаев коронавируса за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае 19 189. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки выявили 299 случаев коронавируса. По информации Роспотребнадзора - 128 человек лечатся в больницах, 171– амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае 19 189. Ежесуточный прирост больных 1,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,07 (на 24 ноября – 1,1).

Из 299 новых заболевших – 121 мужчина, 168 женщин и 10 детей (5 мальчиков и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 75 человек, 104 человека в возрасте 45-65, 110 человек старше 65 лет.

Скончались за сутки 14 пациентов с COVID-19.