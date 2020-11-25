В Перми с моста на КамГЭС упала 15-летняя девочка

Девочка погибла, упав с моста на КамГЭС.

Трагедия произошла вчера около 21 часа. С моста на КамГЭС упала 15-летняя девочка. В экстренные службы позвонили очевидцы и рассказали о произошедшем. Она прыгнула с первого пролета моста со стороны микрорайона Гайва. На место выехали спасатели и сотрудники водоохранной инспекции КамГЭС на судне на воздушной подушке.

Тело подростка прибило к мосту. Они подняли его с поверхности воды и доставили к береговой линии. Там спасатели эвакуировали девочку с судна на берег. Приехавшей на место ЧП бригаде скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

«На место также приехала следственно-оперативная группа полиции провела следственные мероприятия», - сообщает источник. Материалы переданы в следственный комитет, так как погибшая оказалась несовершеннолетней.

- По факту обнаружения тела проводится доследственая проверка, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Напомним, в октябре произошла трагедия с 14-летним школьником. Подросток написал родителям смс, что дошел до учебного центра, а преподавателю написал, что не придет на занятия из-за плохого самочувствия, после чего ушел в неизвестном направлении.

Утром 7 октября подросток найден погибшим - он упал с Коммунального моста. Тело школьника унесло течением в сторону судремонтзавода, где его увидел рыбак.