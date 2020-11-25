«Изнасиловал и ограбил». В Пермском крае мужчина напал на 21-летнюю девушку возле ее дома

Уголовное дело передано в суд. Фото: Василий Вахрин

Преступление произошло в городе Чермоз, что в Ильинском районе. 3 августа 38-летний житель села Фролы Пермского района, приехал в гости к родственникам в город Чермоз. Там он познакомился с местным жителем и его 21-летней дочерью, которые устроили мужчину на ночлег. Поздно вечером, под надуманным предлогом гость вызвал девушку на улицу, напал на нее и, угрожая убийством, изнасиловал.

«А также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера», - сообщает СКР по Пермскому краю. - «После этого преступник, применяя насилие, забрал у девушки смартфон и ключи от легкового автомобиля, на котором скрылся с места преступления».

Мужчину нашли и задержали следователи. Он был не раз судим. Верещагинский межрайонный следственный отдел СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статьям: изнасилование, соединенное с угрозой убийством, иные насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, грабеж, совершенный с применением насилия и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Расследование уголовного дело завершено и передано в суд.