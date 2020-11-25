«Заболевшие есть во всех территориях». Роспотребнадзор о новых случаях коронавируса в Пермском крае

Новые заболевшие коронавирусом проживают в 36 территориях региона. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье по последним данным обнаружено еще 296 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 36 территориях региона.

Тройка лидеров такая: больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 131 заболевший. На втором месте по заболеваемости Чайковский и Соликамск – по 17 случаев, на третьем – Березники (16 заболевших).

В Очере и Чернушке по 13 случаев COVID-19, в Пермском районе 12 заболевших. Еще девять в Куеде, по 8 - в Кунгурском районе и Березовке. В Краснокамске зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще по 5 в Кунгуре и Уинском округе. Четыре жителя с COVID-19 в Осе.

В Гайнах, Оханске и Октябрьском по 3 заболевших. В четырех территориях зарегистрировано по два случая заражения: Верещагино, Суксуне, Барде и Александровске.

По одному в 15 муниципалитетах Пермского края: Чердыни, Нытве, Сиве, Кишерти, Горнозаводске, Губахе, Кизеле, Елово, Звездном, Кочево, Лысьве, Частых, Чусовом, Юсьве и Большесосновском районе.

Всего в Пермском крае выявлено 18890 заболевший. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.