«Прибыли 57 человек и 18 единиц техники». Из пермского роддома поступило сообщение о задымлении

Сообщение из роддома поступило в дежурную часть в 20.15. Фото: Василий Вахрин

Вечером во вторник, 24 ноября, возле роддома на улице Братьев Игнатовых 2 было скопление всех машин экстренных служб. Приехали пожарные, «скорая», полиция…

- В 20.15 поступило сообщение о запахе гари, идущего из подвального помещения, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На сообщение реагировали 18 единиц техники и 57 человек личного состава. Было проверено подвальное помещение, откуда шел запах дыма.

В итоге выяснилось, что причиной задымления стало короткое замыкание проводки. Людей из здания эвакуировать не пришлось. Погибших и пострадавших не было.