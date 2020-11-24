«Магические пирамидки». Пермяк сфотографировал необычно застывший на Каме лед

Фото: группа Вконтакте «Мой город Пермь».

«Как на Байкале», «Это даже не похоже это на лед», «Красота неимоверная», «Фантастическая штука», «Очень и очень красиво», «Прикольно», - не перестают восхищаться пермяки, подписчики группы Вконтакте «Мой город Пермь».

Один из подписчиков группы запечатлел магические пирамидки на льду Камы и отправил, чтобы необычным льдом, сковавшим реку, полюбовались и другие пермяки.

В комментариях люди начинают присылать подобные фото с реки Сылва, с Полазненского залива, с Карагайского района и других рек в Пермском крае.

Как говорят синоптики, причиной этого редкого явления стали низкие температуры и холодная бесснежная погода, которая больше недели держится в Прикамье.