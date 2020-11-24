В Прикамье алиментщика нашли по фото в соцсети

Судебные приставы Краснокамска нашли должника по фотографии в социальной сети. Фото: архив "КП"

Судебные приставы Краснокамска нашли должника по фотографии в социальной сети. Мужчина задолжавший 7-летней дочери алименты - более 100 тысяч рублей. Он тщательно скрывался от сотрудников, официально нигде не работал, по месту регистрации не жил, информации о том, где он находится не было.

- Судебный пристав планировал объявить недобросовестного родителя в исполнительный розыск, когда неожиданно в ходе мониторинга социальных сетей обнаружил аккаунт должника, - рассказали в пресс-службе ФССП по Пермскому краю. - На своей странице он выложил фотографии на фоне частного дома. Сотрудник по снимкам сразу опознал место его.

Мужчину доставили в отдел судебных приставов и составили протокол об административном правонарушении «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев материалы дела, суд назначил алиментщику 60 часов обязательных работ.