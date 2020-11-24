Пермским школьникам на дистанционке начали выдавать продуктовые наборы

Семьи получат продуктовые​ наборы до начала декабря. Фото: Анна Маркова

В пяти городах Прикамья, где школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, начали выдавать продуктовые наборы.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина наборы получат школьники из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах. Это более 26,3 тыс. детей. Семьи получат наборы до начала декабря.

- Территории оперативно закупили все необходимые продукты и составили график выдачи, - сказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - График получения пайков должен быть размещен на сайте образовательной организации, кроме того, информацию должны довести до родителей через классных руководителей.

Для поддержки семей сформирован единый типовой набор стоимостью 1,6 и 1,8 тыс. рублей, в зависимости от продолжительности учебной недели. Он состоит из консервов, тушенки, круп, масла и кондитерских изделий.