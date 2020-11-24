Как вести свой бизнес в Перми. История участника бизнес–форума «СБЕР Бизнес | Live»

Фото: Сбер

На форум, который прошел в онлайн-формате, зарегистрировались порядка 2 тыс представителей малого и среднего бизнеса Прикамья и других регионов. Признанные эксперты в сферах маркетинга, финансов, soft-skills и психологии рассказали предпринимателям Пермского края как сделать бизнес эффективнее. Мероприятие доступно в записи по ссылке.

Хедлайнерами форума стали известные российские маркетологи, бизнес-тренеры и авторы бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн и Максим Батырев.

Экспертами форума выступили основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов, доктор психологии Виктория Шиманская – эксперт по развитию эмоционального интеллекта, и основатель международного центра экспертизы The Team Тимур Соколов.

Прямо на мероприятии эксперты провели диагностику бизнеса двух предпринимателей Прикамья – клиентов Сбербанка. Задачей спикеров форума было разобрать реальные кейсы и поделиться с участниками своими инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.

Одним из проектов, который оценивали эксперты на форуме, стал бизнес пермяка Антона Сизова - компания «Северная Корона». Сфера деятельности компании, которая работает не только в Перми, но и по всей России – это оформление городов к Новому Году.

Мы поговорили с Антоном о том, как он ведет свое дело.

- Расскажите о том, как вы начинали бизнес?

«Компанию «Северная Корона» основал отец, он восхищался красотой ярких городов из западных фильмов, и решил, что Пермь тоже можно сделать такой же современной, красивой и интересной. Я влюбился в этот процесс создания прекрасного, и с гордостью продолжаю семейное дело».

- Ваши впечатления от экспертного разбора?

Экспертный разбор помог убедиться мне, что я иду в верном направлении, указал на некоторые отклонения от курса, и я буду над ними работать. Планирую осуществить намеченное, поддерживать контакты с экспертами, и, возможно, совместно поработать с Игорем Манном.

– Самый полезный совет от экспертов?

Полезным советом я бы назвал «денежный», он точно отразил, что деньги - это ресурс, и любые отсрочки выплат заказчиков несут дополнительные расходы, и их тоже нужно закладывать в цену. А выдачу дивидендов стоит проводить ежемесячно, это поможет их росту.

— Какие строите планы на будущее?

В ближайшие планы входит укрепление отдела продаж, с детальной проработкой продуктов, на которых стоит сделать акцент. Также планирую увеличить загрузку производства в первые три квартала года.

О форуме

Форум «СБЕР Бизнес | Live» Сбербанк проводит в разных городах России. Проект состоит из трех основных этапов:

- Сбор анкет кандидатов, выбор участников и съемка проблемных зон в их бизнесе. За две-три недели до мероприятия съемочная группа проводит Due Dilligence в компаниях, где фиксирует все проблемные зоны компаний. - На онлайн-форуме показываются видео-визитки компаний, отображающие проблемы в их бизнесе, а эксперты дают полезные рекомендации. - Через 2 месяца после мероприятия фиксируются результаты по рекомендациям экспертов. Затем готовится полный видеосюжет, который выкладывается на сайт проекта.

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин:

«Сбербанк оказывает максимальную поддержку развитию малого бизнеса в регионах. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялось как можно больше предпринимателей, которые будут эффективно вести свой бизнес. Пермский край сегодня является лидером и драйвером по развитию бизнеса не только Волго-Вятского региона, но и в целом по стране. Пермь - пример по бизнес-показателям для многих крупных городов-миллионников. В регионе действует программа обучения предпринимательству и разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства».

Пермь стала первым городом-миллионником, где прошел форум. До конца года форум пройдет еще в ряде городов.