«Пропал 10 дней назад». В Пермском крае ищут молодого мужчину

Александр Никитин пропал 14 ноября.

В Чернушке родственники пропавшего 31-летнего Александра Никитина не находят себе места. Мужчина ушел из дома и не выходит на связь уже 10 дней. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Приметы пропавшего: рост 174 см, плотного телосложения, зеленые глаза, русые волосы.

Был одет: темно-синяя куртка-пуховик, темно-синяя шапка, синие джинсы, темно-коричневые ботинки.

Особые приметы: на правом предплечье татуировка медведя.

Если вам известно местонахождение Александра Сергеевича, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС Пермь; 8-922-31-41-112- волонтеры; 8-908-24-81-947- инфорг Яна.