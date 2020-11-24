Где в Перми сделать прививку от гриппа на этой неделе

Сейчас в Пермском крае привито почти 890 тысяч жителей региона. Фото: Елизавета ОСИПОВА

Мобильные бригады медиков, которые проводят вакцинацию пермяков от гриппа меняют дислокацию. На той неделе они будут работать в Мотовилихинском и Индустриальном районах Перми. Прививочные пункты откроются у выставочного центра «Пермская ярмарка», там в эти дни будет проходить выставка «Рецепты здоровья», и у Цирка:

25-26-27 ноября (среда-пятница) с 12.00-17.00 на 2 этаже «Пермской ярмарки»;

26 ноября (четверг) с 12.00-16.00 у Цирка.

Сейчас в Пермском крае привито почти 890 тысяч жителей региона, в том числе почти 312 тысяч детей. В регион поставлено 1,14 млн доз вакцины.