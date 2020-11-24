«Снова 296». В Роспотребнадзоре рассказали о новых случаях коронавируса в Пермском крае

Из 296 новых заболевших – 120 мужчин, 171 женщина и 5 детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за прошлые сутки подтвердились еще 296 случаев коронавирусной инфекции среди жителей региона. Днем ранее число заболевших было таким же. За сутки в медучреждениях скончались 14 пациентов с коронавирусом.

По информации регионального Роспотребнадзора: 144 человека проходят лечение в больницах, 152 – амбулаторно на дому.

Общее число заболевших в Пермском крае - 18 890. Ежесуточный прирост больных составил 1,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,10 (на 23 ноября – 1,15).

Из 296 новых заболевших – 120 мужчин, 171 женщина и 5 детей (4 мальчика и 1 девочка). Среди взрослых: младше 45 лет – 42 человека, 130 человек в возрасте 45-65, 119 человек старше 65 лет.