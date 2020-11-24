В Перми идут поиски мужчины в очках

В Перми пропал Александр Лукиных.

В Перми пропал 40-летний Александр Евгеньевич Лукиных. 22 ноября в 17.00 он ушел из дома по адресу: улица Строителей, 24В. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковый отряд «Регион 59» составил листовку и просит в распространении информации:

Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы черные с проседью и залысиной.

Был одет: темно-синюю куртку, брюки цвета хаки, темные кроссовки.

Особые приметы: носит очки.

Если вам известно где находится Александр Евгеньевича, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-922-31-41-112- волонтеры; 8-999-126-26-25- инфорг Вячеслав.