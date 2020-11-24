Роспотребнадзор: В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ среди взрослых

На 23 ноября в регионе прошли вакцинацию против гриппа более 1 млн человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор региона. С 16 по 23 ноября зафиксировано 24,5 тыс. заболевших. По сравнению с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 6,2%. За прошлую неделю больше заболевших среди взрослых (15 лет и старше), их– 55,1%.

«По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители – парагрипп, адено- и риновирусы. Вирусы гриппа не обнаружены», - сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю.

На 23 ноября в регионе прошли вакцинацию против гриппа более 1 млн человек.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует:

не допускать переохлаждения;

избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний;

при контакте с больным человеком и в местах массового скопления людей надевать маску;

регулярно проветривать помещение;

во время кашля или чихания прикрывать носи рот салфеткой одноразового использования;

часто и тщательно мыть руки;

если мыло и вода недоступны, используйте средства для рук на спиртовой основе;

не прикасаться к глазам, носу или рту – микробы распространяются через слизистые оболочки органов дыхания и зрения;

вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами);

в случае заболевания обязательно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.